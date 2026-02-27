Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают большие проблемы в противодействии российским баллистическим ракетам, в частности ВСУ не хватает ракет к системам ПВО.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко.

"Сама технология баллистики достаточно сложная <...>, и необходимы достаточно дорогие ракеты, достаточно нераспространенные, их производят только США, и производят в небольших количествах. Это проблема, иногда по некоторым ракетам нужно две выпускать, чтобы сбить их. Поэтому баллистика сейчас самая большая проблема", - сказал он в эфире украинского YouTube-канала "Говорит великий Львов".

Зеленский назвал красную линию в переговорах с Путиным

Украинская сторона систематически жалуется как на нехватку средств противовоздушной обороны, так и боеприпасов к ним.