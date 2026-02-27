Британия в панике: СМИ описали сценарий Армагеддона из-за российской подлодки

У британских СМИ началась паника — описанный сценарий конца света сулит «огненный дождь» из-за пуска ракеты с российской подлодки. Как сообщает «Царьград», Лондон испарится буквально за считанные минуты.

© Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС

В сюжете Daily Mail назвал возможный сценарий Армагеддона. По словам ведущей, по Великобритании может ударить российская подлодка, которая выйдет из военной базы в Североморске. Она дойдет до Северной Атлантики, выберет удобную точку и осуществит пуск с 49-метровой глубины. Это может быть ракета РСМ-56 «Булава». Она способна уничтожить как большую часть центра Лондона, так и американского Манхэттена.

СМИ отмечают, что после запуска огненный дождь обрушится на города Запада буквально в течение двух минут. Взрывы будут в разы страшнее, чем в Хиросиме и Нагасаки, ведь каждая из 10 боевых частей «Булавы» мощнее сброшенных на Японию бомб в 10 раз.

Кроме того, сверхзвуковая ударная волна обрушит множество зданий в радиусе десятков километров. Если кто-то выживет после удара, то люди продолжат умирать: ветер будет разносить по городам опасные ядерные частицы, которые будут загрязнять людей, животных, воду и почву. В итоге те, кто мгновенно не погиб от смертоносного облака, все равно рискуют попрощаться с жизнью из-за тяжелой лучевой болезни.

«Циркон» уничтожил бункер с офицерами НАТО

В предыдущем своем материале Daily Mail отмечала, что, если бы над центром Манхэттена взорвалась ядерная боеголовка мощностью 800 килотонн, температура в эпицентре превысила бы температуру в ядре Солнца в несколько раз. Если взрыв произойдет над Вашингтоном, то умрут и пострадают 1,3 млн человек, а Белый дом, Монумент Вашингтона и другие знаковые сооружения будут разрушены.