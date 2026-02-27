Взрыв в порту под Одессой попал на видео

В порту Ильичевска (украинское название — Черноморск) Одесской области произошел взрыв, он попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Типичная Одесса».

Сообщается, что после взрыва в зоне порта возник сильный пожар. Других подробностей не приводится.

Авторы Telegram-канала «Изнанка» пишут, что удары по порту в Ильичевске были нанесены беспилотниками «Герань».

Накануне глава региональной военной администрации Олег Кипер заявил, что объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Одесской области. «В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона», — рассказал он.