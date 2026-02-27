Скандал: Пентагон сбил с помощью лазерной системы беспилотник

Пентагон сбил беспилотник таможенной и пограничной службы США с помощью лазерной системы, утверждают американские законодатели.

По словам представителей Конгресса, американские военные использовали противоречивую лазерную систему для борьбы с беспилотниками, чтобы сбить беспилотный летательный аппарат, управляемый таможенной и пограничной службой США в Техасе, сообщает CNN.

“У нас голова идет кругом от новостей о том, что Министерство обороны, как сообщается, сбило беспилотник таможенной и пограничной охраны с помощью системы противодействия беспилотным летательным аппаратам повышенной опасности”, - говорится в заявлении трех демократов из Комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре.

Пока не ясно, когда произошел сбой, отмечает CNN, связавшийся с Министерством обороны США и таможенно-пограничной службой для получения дополнительной информации.

В результате инцидента Федеральное авиационное управление (FAA) ввело временное ограничение полетов в четверг вечером над городом Форт-Хэнкок, штат Техас, для “обеспечения безопасности”.

Небольшой городок находится примерно в 50 милях к югу от Эль-Пасо, штат Техас, на границе с Мексикой, отмечает CNN.

Главный демократ в комитете Палаты представителей Рик Ларсен, а также представители Андре Карсон и Бенни Томпсон были уведомлены о сбитом беспилотнике в четверг по официальным каналам, сообщил CNN источник в Конгрессе.

“Несколько месяцев назад мы говорили, что решение Белого дома отклонить двухпартийный законопроект трех комитетов о надлежащем обучении операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и устранении недостатка координации между Пентагоном, Министерством внутренней безопасности и FAA было недальновидной идеей. Теперь мы видим результат его некомпетентности”, - говорится в заявлении.

Инцидент произошел примерно через две недели после того, как использование военной лазерной системы таможенно-пограничной службы, предназначенной для уничтожения беспилотных летательных аппаратов вблизи Эль-Пасо, побудило FAA внезапно закрыть большую полосу воздушного пространства на высоте до 18 000 футов над городом на 10 дней. Это решение фактически привело к закрытию аэропорта Эль-Пасо, но было отменено примерно через восемь часов, напоминает CNN.

Из-за расположения новых ограничений, введенных в четверг, ожидается, что они не окажут никакого влияния на коммерческие пассажирские рейсы.

Главный демократ в авиационном подкомитете Сената Тэмми Дакворт призвала провести расследование “дисфункции”, угрожающей национальной авиационной системе.