Российских саперов обучат минировать реки дронами

Российских саперов — курсантов военных инженерных вузов — обучат минировать реки дронами. Об этом газете «Известия» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, в рамках учебной подготовки курсанты изучат применение безэкипажных катеров (БЭК) для задач минирования и разминирования водоемов.

«Линия боевого соприкосновения проходит вдоль Днепра, Северского Донца и других водных преград. Там армейским инженерам приходится решать множество задач», — напомнил военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам его коллеги Дмитрия Болтенкова, БЭКи особенно полезны при наведении мостовых сооружений.

Ранее газета сообщила, что российские служебные собаки, работающие с саперами, получили бронежилеты, защищающие от осколков и пуль.

В январе Минобороны России рассказало, что наземную роботизированную платформу «Варан» задействовали не только в доставке продовольствия, но в минировании и разминировании.