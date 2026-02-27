Война Пакистана и Афганистана: главное

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале «открытой конфронтации» с Афганистаном после того, как афганцы объявили о захвате передовых опорных пунктов вдоль границы восточных и юго-восточных провинций. Что известно о военных действиях между странами к этому часу, в материале «Рамблера».

22 февраля Министерство информации и телерадиовещания Пакистана сообщило о нанесении точечных ударов по позициям «Техрик-и-Талибан Пакистан»*, а также филиала террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане – «Вилаят Хорасан»* (обе организации запрещены в РФ). Причиной ударов были названы теракты в Пакистане. В свою очередь в Афганистане заявили, что целями стали гражданские объекты и есть погибшие и раненные среди мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Афганистан

Накануне вечером стало известно, что афганские военные начали операцию против Пакистана по так называемой линии Дюранда, установленной соглашением 1893 года. Об «ответной операции» со ссылкой на Министерство обороны Афганистана сообщил канал TOLONews.

По данным источников издания в силовых структурах, сначала было захвачено восемь пакистанских аванпостов в районе Гуште в провинциях Нангархар и Кунар, затем стало известно, что афганцы захватили 20 передовых опорных пунктов.

«Атаки стали ответом на преступления и постоянные нарушения со стороны военных кругов Пакистана», — заявил представитель правящего в Афганистане движения «Талибан» (признано в России террористическим и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забиулла Моджахед.

При этом представитель афганских властей подчеркнул, что ранее Пакистаном «под предлогом борьбы с терроризмом были нанесены удары по мирным районам», в ходе которых «погибли женщины и дети».

В ответ на атаку приграничных постов Пакистан нанес авиаудары по Кабулу, а также по объектам в провинциях Кандагар и Пактия. В «Талибан» подтвердили нанесение ударов, не уточнив, есть ли раненные и погибшие.

В ответ на авиаудары бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганцы «при любых обстоятельствах будут защищать свою страну и ответят единством, силой и мужеством», пишет TOLONews.

Пакистан

Пакистан официально объявил о начале операции «Праведная ярость» в ответ на то, что он назвал «неспровоцированной агрессией» со стороны афганских талибов** в нескольких приграничных районах, пишет газета Dawn.

А министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил о начале «открытой войны» с Афганистаном. Он заметил, что после ухода НАТО ожидалось, что в Афганистане воцарится мир, а пришедшее к власти движение «Талибан» будет действовать в интересах народа.

«Но талибы превратили Афганистан в колонию Индии, собрали террористов со всего мира, лишили свой собственный народ основных прав человека, отняли у женщин дарованные Исламом права», — заявил он в соцсети X.

При этом Хаваджа Асиф пообещал дать «решительный отпор на агрессию» и заметил, что терпение Пакистана «исчерпано».

«Теперь последуют решительные действия. Пакистанская армия пришла не из-за моря — мы ваши соседи, и мы хорошо знаем вашу реальность», — отметил он.

ВВС Пакистана рассказали об уничтожении крупного афганского склада боеприпасов и об ударе по штабу талибов**. При этом афганские силы сбили самолет ВС Пакистана в воздушном пространстве Афганистана, пишет RT.

Иран заявил о готовности выступить посредником

Иран готов содействовать урегулированию конфликта между Афганистаном и Пакистаном. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что Афганистану и Пакистану стоит «урегулировать существующие разногласия в рамках добрососедских отношений».

«Исламская Республика Иран готова оказать любую помощь в содействии диалогу и в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между двумя странами», — заверил он.

Напомним, что 18 октября 2025 года Афганистан и Пакистан договорились о прекращении огня и создании механизмов по обеспечению стабильности и мониторингу перемирия. Это решение было принято по итогам переговоров в Дохе при посредничестве Катара.

* организации признаны террористическими и запрещены в РФ.

** движение признано в России террористическим и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.