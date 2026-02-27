Российские войска продвигаются вперед широким фронтом, приближая освобождение территории от ВСУ. Как отмечает «Царьград», несмотря на успехи в ДНР и Запорожской области, без ответа остается один из важных вопросов — судьба Причерноморья и Одессы.

Отмечается, что намеки президента России Владимира Путина по этому поводу обнадеживают, однако другие источники решили «прояснить ситуацию». Так, ресурс «Разведчик» из сетки беглого олигарха Михаила Ходорковского* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявляет, что Одессу «убрали из оперативных планов Генштаба с учетом текущей обстановки».

Источники канала якобы утверждают, что это направление «признано чрезмерно затратным с точки зрения ресурсов и рисков». По словам «собеседников» из ГШ ВС РФ, в Одесской области выстроена «полноценная круговая оборона» с расчетом на угрозы как с суши, так и с моря.

Как выясняется, заявления ни на чем не основаны, а лишь являются фантазией британцев, которые хотят в полной мере оккупировать Причерноморье. В основе лежат слова одного из украинских начальников о том, что Одессу и область «готовят к круговой обороне».

Однако, в действительности, ВСУ только начинают подготовку к защите города, а речь идет даже не о войсках БПЛА, а о малоподготовленных солдатах теробороны, которых в последнее время все чаще переводят в штурмы из-за нехватки личного состава. Согласно заявлениям ветеранов ВСУ, подразделения укомплектованы лишь на 30-40%, что не позволяет выстраивать полноценной обороны на линии боевого соприкосновения.

«Циркон» уничтожил бункер с офицерами НАТО

Киев паникует на фоне угрозы, что ВС РФ пойдут на Одессу, понимая, что создать адекватное сопротивление у ВСУ не получится. Происходит это при том, что официально Москва таких планов не озвучивала, хоть и намекала.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов