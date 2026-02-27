«Циркон» уничтожил бункер с офицерами НАТО

Российские войска продолжают наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры Украины. Днем ранее были поражены цели в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В частности, по данным источников aif.ru в сопротивлении, удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» был нанесен по одному из бункеров ВСУ.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе изданием пояснил, что речь может идти об укрепленных подземных командных пунктах, которые расположены в Киеве, Броварах, Львове, Одессе, Виннице, Ивано-Франковске и Тернополе. На таком объекте одновременно могут находиться до 500 человек — от рядовых до высшего офицерского состава, включая гражданских специалистов и советников НАТО.

По словам эксперта, командные пункты имеют как стационарную основу, так и мобильные элементы, которые отслеживаются средствами радиотехнической и космической разведки, а также благодаря агентурной сети. Это позволяет своевременно выявлять местоположение целей и наносить по ним удары.

Ранее начальник регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» Денис Носиков заявил, что украинское командование разворачивает масштабные оборонительные работы в Одесской области. По его словам, подготовка к круговой обороне ведется как в самой Одессе, так и по всей области. Вокруг региона возводятся фортификационные сооружения, включая противотанковые рвы, ловушки и капканы.