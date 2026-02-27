Российские войска приблизились к ключевому городу Донбасса - Краматорску - на расстояние до 15 километров. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах, комментируя текущую ситуацию на фронте.

«Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 километров», — рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что группировка вооруженных сил Украины, находящаяся в городе, постоянно подвергается ударам реактивной и ствольной артиллерии российских войск, что существенно осложняет логистику и оборону противника.

Приближение к Краматорску стало возможным благодаря успешным действиям российской армии на этом направлении.

Ранее сообщалось, что наши подразделения продолжили продвижение по трассе, ведущей к Славянску, последовательно проламывая оборону украинских войск. Ключевым успехом, позволившим расширить зону контроля и выйти на ближние подступы к агломерации, стало взятие населенного пункта Приволье, который имел важное тактическое значение.

Краматорск вместе со Славянском образуют мощный укрепрайон, который украинские формирования превращали в форпост на протяжении многих лет. Это крупные промышленные центры и важные транспортные узлы, связывающие север Донбасса с его центральной частью. Освобождение этих городов позволит российским силам выйти на оперативный простор и существенно улучшить тактическое положение на всем северном фланге донецкого направления.