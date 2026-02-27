Министр обороны Пакистана заявил о начале "открытой войны" с Афганистаном

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале "открытой войны" с Афганистаном, поскольку террористические действия афганской стороны привели к тому, что в Исламабаде закончилось терпение. Об этом сообщила газета Dawn.

Еще накануне на афгано-пакистанской границе развернулись самые масштабные боевые действия за последние годы.

Предыстория конфликта

Резкая эскалация началась с ударов ВВС Пакистана по восточным провинциям Афганистана. По данным пакистанской стороны, самолеты нанесли прицельные удары по объектам запрещенных в РФ группировок "Техрик-и-Талибан Пакистан" и "Вилаят Хорасан", которые, как утверждают в Исламабаде, используют афганскую территорию для подготовки атак на пакистанские силы безопасности.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в интервью изданию Dawn: "Мы действовали на основании точной разведывательной информации. Удары были направлены исключительно по террористической инфраструктуре. Пакистан не будет бездействовать, когда под угрозой его национальная безопасность".

По информации пакистанских СМИ, в ходе авиаоперации применялись истребители и беспилотники. Сообщалось о поражении складов боеприпасов, тренировочных лагерей и логистических пунктов на территории приграничных районов.

В Кабуле, в свою очередь, удары назвали грубым нарушением суверенитета и "актом агрессии". Представитель афганских властей Забиулла Моджахед заявил, что под удары попали жилые кварталы и сельские населенные пункты.

"Под предлогом борьбы с терроризмом были нанесены удары по мирным районам. Погибли женщины и дети. Это преступление не останется без ответа", - подчеркнул он.

Пакистан эти обвинения отвергает.

Ответная операция Кабула и начало "открытой войны"

В ночь на пятницу афганские военные объявили о начале масштабной операции вдоль линии Дюранда - спорной границы между двумя странами. Представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" заявил, что подразделения Афганистана атаковали пакистанские позиции и "взяли под контроль ряд пограничных постов".

Сначала сообщалось о захвате восьми пакистанских постов, позднее о 15 и более. Афганская сторона заявляет, что действия носят "оборонительный характер" и направлены на предотвращение дальнейших авиаударов.

Одновременно поступили сообщения о нанесении афганской артиллерией ударов по пакистанским позициям в районах Хайбер и Куррам. По данным местных СМИ, применялись реактивные системы залпового огня.

Министр обороны Пакистана, комментируя происходящее, заявил: "Если кто-то думает, что может безнаказанно атаковать наши позиции, он глубоко ошибается. Это уже не инцидент - это открытая война".

Новая волна авиаударов

Исламабад, в свою очередь, объявил о второй волне авиаударов. По информации пакистанских телеканалов, были атакованы объекты в провинциях Нангархар и Пактия, а также в окрестностях Кабула и Кандагара. Сообщалось о поражении склада боеприпасов и пункта управления.

"Любая агрессия против наших вооруженных сил получит жесткий и соразмерный ответ. Мы не стремимся к эскалации, но готовы к ней", - отметил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

Афганские власти утверждают, что после новых налетов пострадавших среди гражданского населения не было, однако пообещали продолжить "масштабные ответные действия".

Разные цифры

Оценки потерь существенно расходятся. Пакистанские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщают о более чем 130 погибших афганских военных и свыше 200 раненых. Также утверждается, что уничтожены десятки единиц техники, включая танки и артиллерию.

В Кабуле эти данные называют "информационной войной" и утверждают, что основные потери понесла именно пакистанская сторона.

Столкновения охватили шесть приграничных провинций Афганистана - Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактию и Пактику. Перестрелки и артобстрелы фиксируются и на пакистанской территории, в частности, в районах Читрал, Хайбер, Мохманд и Куррам.

Афганские СМИ также сообщали о сбитом пакистанском самолете.

Утраченный диалог

Линия Дюранда остается источником напряженности более века. Соглашение о границе было подписано в 1893 году между британскими колониальными властями и афганским эмиром. После образования Пакистана в 1947 году Кабул отказался признавать ее официальной государственной границей.

Пакистанский журналист и политолог Ахмад Рашид в интервью местной прессе сообщил, что нынешняя эскалация отличается от предыдущих масштабом применения авиации и жесткостью риторики.