ВСУ ударили беспилотниками по Тульской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона над территорией области. В результате атаки никто не пострадал, уточнил губернатор. Предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Минувшей ночью ВСУ нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре в Белгороде. Зафиксированы серьезные повреждения. В городе и Белгородском округе произошли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.