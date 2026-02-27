MWM: российские дроны уничтожают F-16 на Украине несмотря на старания НАТО

Российские беспилотники стали причиной участившихся аварий истребителей F-16 на Украине, несмотря на привлечение опытных пилотов из стран НАТО. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«В последние месяцы F-16 неоднократно попадал в аварии. Особенно высокий процент аварий наблюдается у украинских F-16. Это объясняется сложностью их положения в борьбе с российскими беспилотниками и нехваткой опыта у местных пилотов, поскольку истребители были приняты на вооружение в спешке для военных целей. И это несмотря на то, что для управления этими самолетами в украинской армии были привлечены опытные американские и голландские пилоты по контракту», — отмечается в публикации MWM.

Разбился второй за сутки истребитель F-16, он рухнул в Южной Корее

Ранее стало известно, что F-16 и другая техника ВСУ была сбита новейшим российским дроном БМ-70 у Миргорода Полтавской области Украины. Также появлялась информация и об уничтожении этого американского истребителя с помощью ракет ВС РФ.