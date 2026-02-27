Польша и Норвегия договорились о военном шаге на границе с Россией

Варшава запланировала строительство фортификаций и военных складов неподалеку от границы с Россией и Белоруссией. Об этом в беседе с журналистами ТАСС рассказал временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

По словам дипломата, у поляков есть намерения запустить в течение этого года производство беспилотников в городе Сохачев, а также начать осуществлять поставки в страну систем борьбы с дронами, изготовленных в Турции.

В январе 2026 года Варшава и Осло подписали контракт о производстве оборудования на цели программы борьбы с беспилотными летательными аппаратами в рамках проекта «Восточный щит». Он предполагает возведение фортификационных сооружений, электронных систем наблюдения и военных складов в районах, расположенных вдоль границ Польши с Россией и Белоруссией.

ВС Британии и Франции завершили подготовку к отправке на Украину

Ордаш также напомнил о заявлениях заместителя министра национальной обороны Польши Цезария Томчика, который сказал о планах республики запустить уже в ближайшие месяцы развитие собственной системы защиты от БПЛА, не дожидаясь реализации проекта Европейского союза под названием «Стена дронов».

Ранее сообщалось, что польская армия испытала наземные дроны Goblin и Gnom на учениях. Эти беспилотники предназначены для разведки и поражения целей.