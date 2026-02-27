Российские системы противоракетной обороны в течение следующего десятилетия будут модернизированы на столько, что смогут предотвратить ядерный удар со стороны Великобритании и Франции. Об этом сообщил The Spectator со ссылкой на доклад Королевского института объединенных служб.

Защита от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) – таких, как те, что используются в британской ядерной программе «Трайдент» – представляет собой серьезную задачу. Боеголовки МБР приближаются к целям извне атмосферы и с гораздо большей скоростью, поэтому для их остановки необходимы значительно более совершенные системы обнаружения, слежения и наведения, нежели чем для перехвата баллистических ракет малой дальности, говорится в материале.

«Россия располагает двумя типами систем противоракетной обороны, которые потенциально могут перехватывать британские ядерные боеголовки: стационарной системой ПВО А-135, развернутой вокруг Москвы, и мобильной системой С-500», — пишет издание.

При этом в статье отмечается, что у РФ в эксплуатации пока имеется мало С-500. Кроме того, стратегическая противоракетная оборона страны остается крайне ограниченной по численности и сосредоточена в основном вокруг Москвы, оставляя другие населенные пункты, в частности Санкт-Петербург, без защиты.

Российские системы стратегической противоракетной обороны также сталкиваются с серьезными техническими ограничениями. По сравнению с американскими системами, они страдают от снижения эффективности и точности, что ограничивает возможности по остановке приближающихся ядерных боеголовок за пределами атмосферы, что необходимо для эффективной защиты от угрозы межконтинентальных баллистических ракет, добавил автор материала.

