Прошедшая зима оказалась крайне тяжелой для наемников и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что у армии были и остаются серьезные проблемы с теплоснабжением и отводом воды.

«ВСУ сегодня испытывают огромные проблемы с материально-техническим снабжением, в том числе с обогревательными приборами для отопления палаток, земляных сооружений, окопов, — сказал полковник. — Многие наемники — из южных стран, а приехали в зиму. Туда, где сегодня температура -20 градусов — это самая холодная зима за последние годы. А у наемников просто нет опыта ведения боевых действий в таких условиях».

Но, как отметил Матвийчук, страдают не только наемники, но и сами украинцы в рядах ВСУ, которые также испытывают серьезные трудности из-за проблем со снабжением.

«Их окопы полны воды — нет специальных гидротехнических приспособлений для ее откачки. Окопы роются в нарушении всех инженерных конфигураций — не хватает специалистов. Когда наши военные заходят в такие окопы, они ужасаются: ни санитарии, ни сооружений для откачки воды», — добавил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили в Харьковской области насмерть замерзших бразильских наемников. Уточняется, что тела сражавшихся в украинской армии латиноамериканских бойцов были найдены под Купянском, в доме у железнодорожной станции Куриловка.