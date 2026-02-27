Наемники из Французского иностранного легиона и американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group присутствуют на Украине. Об этом РИА Новости сообщил ветеран специальной военной операции (СВО), кавалер Ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных беспилотных летательных аппаратов «Овод» с позывным Святой.

© Lenta.ru

На вопрос агентства о том, много ли в Вооруженных силах Украины (ВСУ) иностранных наемников, он ответил, что их достаточно.

Раскрыты данные о пытках ВСУ в секретных тюрьмах на Украине

«По крайней мере знаю, что Forward Observation, крупная такая компания заходила. Французский легион тоже заходил, знаю», — рассказал Святой, добавив, что также много наемников из Польши.

Ранее заместитель постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский сообщил, что во вторжении в Курскую область участвовала ЧВК Forward Observation Group. Он заявил, что «курская авантюра» во многом произошла благодаря масштабному участию западных наемников.