Белоусов обратился к бойцам Сил спецопераций по важному поводу

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций, который отмечается 27 февраля. Текст соответствующего приказа опубликовала пресс-служба министерства. Документ адресован всему личному составу, ветеранам и действующим бойцам.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Уверен, что военнослужащие и впредь будут вносить значимый вклад в укрепление обороноспособности России, надежно обеспечивать ее безопасность и суверенитет. Поздравляю всех с праздником! Благодарю за безупречную службу», — написано в документе.

Минобороны напомнило, что военнослужащие Сил специальных операций принимают участие в выполнении сложных и ответственных задач, в том числе за пределами пунктов постоянной дислокации. В ведомстве отметили высокий уровень подготовки этих подразделений, их готовность к действиям в любых условиях и сжатые сроки реагирования на возникающие угрозы.

Ранее президент РФ Владимир Путин адресовал поздравления военнослужащим Сил специальных операций по случаю их профессионального праздника. Глава государства отметил, что в современных условиях эти боевые подразделения в сжатые сроки заняли одно из ведущих мест в авангарде Вооруженных сил России и наглядно продемонстрировали способность эффективно выполнять нестандартные задачи.