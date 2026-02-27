Страна ЕС усилила военную активность для защиты от Украины

Венгерская армия усилила военную активность рядом с украинской границей. Подробности раскрыл министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки, его слова приводит агентство MTI.

Глава ведомства сообщил, что вдвое было увеличено количество вертолетов у границы с Украиной. Сделано это для того, чтобы защитить 20 критически важных энергетических объектов.

Развернутые вертолеты предназначены для перехвата средств, которые на территорию страны и летят «слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО», находящимися на дежурстве, добавил министр. Министерство энергетики в этой связи подготовило перечень из 20 таких объектов энергетики, вокруг которых расположат войска для охраны.

По данным Салаи-Бобровницки, военные получили большое число средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан записал видеообращение, в котором заявил, что Будапешт разместит войска и военную технику вблизи энергообъектов для защиты от Украины. По словам политика, полиция будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления.