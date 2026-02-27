ВС Британии и Франции завершили подготовку к отправке на Украину

Британские и французские десантники завершили подготовку к участию в «миротворческой миссии» на Украине. Об этом сообщает газета Telegraph.

По ее данным, в рамках учений, прошедших в Бретани, более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Британии вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели имитацию высадки на Украине.

«Учения в Бретани прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО», — говорится в статье.

МИД России предостерег Британию от отправки войск на Украину

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что надеется стать первым главой военного ведомства, который направит войска на Украину, так как это якобы ознаменует «завершение конфликта».

В ответ на это в МИД России предупредили, что размещение британских войск на Украине не будет способствовать окончанию конфликта, а лишь затянет его.