Глава Пентагона рассказал о рассекречивании инопланетян

Министр обороны США Пит Хегсет рассказал о ходе работы над рассекречиванием правительственных документов, связанных с НЛО и внеземной жизнью. Об этом сообщает издание Newsweek.

© Лента.ру

Хегсет ответил на вопросы журналистов после посещения двух аэрокосмических компаний в штате Колорадо. Среди прочего, его спросили, мог ли он представить, что будет отвечать за раскрытие информации об инопланетянах.

«Этого совершенно не было в моих планах», — признался глава Пентагона.

Глава Пентагона раскрыл главное поле битвы за будущее мира

На вопрос о том, верит ли он лично в существование инопланетян, Хегсет ответил: «Посмотрим». Он добавил, что сам узнает правду, когда будет изучать подготовленные к публикации материалы. По его словам, конкретных сроков пока нет, но информация будет предоставлена.

Ранее Трамп сообщил, что поручит Хегсету раскрыть документы правительства, в которых речь идет о внеземной жизни и НЛО. По его словам, раскрываться будут и документы, содержащие другие сведения, связанные с «крайне сложными», но важными и интересными вопросами.