ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород, в городе прогремело около десятка взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, удар был нанесен ракетами HIMARS. Как рассказали местные жители, взрывы начали звучать в четверг, 26 февраля, около 23:50. После этого в жилых дома в центральной и северной части города пропал свет.

По словам очевидцев, в небе мелькали вспышки. Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку. Официальная информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Незадолго до этого ВСУ нанесли удар по Клинцам Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки пострадала мирная жительница, ее доставили в больницу.