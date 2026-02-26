СМИ сообщили об укреплении Ираном военных и потенциальных ядерных объектов

Власти исламской республики готовятся к возможному удару со стороны США.

В июне 2025 года Соединённые Штаты присоединились к израильской военной кампании и нанесли удары по ключевым ядерным объектам исламской республики. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Агентство изучило сделанные в феврале 2026 года спутниковые снимки. Судя по кадрам, повреждённые объекты начали расчищать от завалов и укреплять. Так, рядом с ядерным комплексом в Исфахане были засыпаны входы в туннели. Как утверждают аналитики, это сделано, чтобы предотвратить обрушения в ходе возможных авиадуров, а также прикрыть точки доступа, уязвимые перед пробивными боеприпасами.

По мнению экспертов, операция США может пройти не так легко, как того ожидает президент Дональд Трамп. Это связано с рассредоточенным и частично скрытым набором целей из-за сложной географии Ирана.