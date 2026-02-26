В Британии раскритиковали отправку западных войск на Украину

Британский политик Джим Фергюсон раскритиковал предложение по отправке западных военных сил на Украину. Об этом он написал в социальной сети Х.

По словам Фергюсона, подобный шаг изменил бы весь характер конфликта. Политик считает, что в этом случае Европа вступит в прямое противостояние с Россией.

«В настоящее время открыто обсуждаются планы по размещению европейских военных сил на территории Украины — шаг, который коренным образом изменит характер конфликта. <…> Если европейские войска отправят на Украину, последствия будут историческими — региональная война превратится в прямое противостояние между европейскими странами и Россией», — заявил он.

Фергюсон также подчеркнул, что дальнейшие действия мировых политиков определят, смогут ли стороны избежать эскалации.

