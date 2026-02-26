СМИ сообщили о бесполезности части западных дронов на Украине

Часть боевых беспилотников, которые Украина получает от западных союзников, устаревают еще до того, как попадают к ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает издание, часть таких беспилотников приходится отправлять на доработку перед применением. При этом, некоторые из них и вовсе разбираются на запчасти.

Источник объясняет, что подобные дроны сильно зависят от обновлений программного обеспечения, а также каналов безопасной связи и цепочек поставок. Все это может меняться в течении нескольких дней, поэтому лучшие модели дронов зачастую устаревают уже через неделю использования. При этом, сами дроны добираются до Украины за гораздо больший срок, поэтому часть из них попадают к ВСУ уже устаревшими.

Ранее российский производитель дронов заявил о «сюрпризе» для ВСУ.