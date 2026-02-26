Более 60 человек погибло в перестрелках Пакистана и Афганистана

Боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном охватили уже шесть приграничных провинций, пишет Reuters. Стороны обмениваются ударами, ситуация накаляется с каждым часом.

© Global look

В движении «Талибан» уже сделали громкое заявление в адрес Пакистана, пригрозив ударами по ключевым центрам и крупным городам. При этом там уверяют, что не хотят эскалации, но готовы бить в ответ.

Кто первым начал и что известно о потерях на самом деле? В нашем Telegram-канале собрали все подробности, официальные заявления сторон и кадры с границы.