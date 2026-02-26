ВСУ предрекли проблемы на передовой из-за паводков

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут возникнуть проблемы из-за весенних паводков в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Отмечается, что на Украине уже стартовал сезон большой воды, что ухудшает условия на передовой.

«В соцсетях уже есть масса видео с подтопленных блиндажей, где военным приходится жить в буквальном смысле "по пояс в воде". Не исключено, что "водный фактор" окажет влияние и на ситуацию по всей линии фронта», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предрек вспышки инфекционных заболеваний. Он пояснил, что система водоотвода в большинстве населенных пунктов давно требует модернизации, в связи с чем существует риск затопления канализации.

В командовании ВСУ назвали самое интенсивное направление конфликта

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о влиянии погоды на активное наступление России в зоне проведения СВО. По его словам, техника Вооруженных сил России (ВС РФ) больше приспособлена к зиме, чем переданная Западом техника ВСУ.