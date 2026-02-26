Американский авианосец «Джеральд Форд» взял курс на Ближний Восток

Американский авианосец USS Gerald R. Ford покинул базу Суда на греческом острове Крит, где он находился с 23 февраля, и взял курс на Ближний Восток. Об этом сообщает местное издание Kriti360.

Как уточняет портал, военный корабль прибыл на базу для дозаправки и оперативной поддержки.

До этого The Wall Street Journal сообщила, что направленный угрожать Ирану флагманский авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford столкнулся с серьезными неполадками канализационной системы, которая забивалась в среднем раз в день. Из-за этого сточные массы затапливали туалеты, а членам экипажа приходилось стоять в очередях более 45 минут. В соцсетях предположили саботаж со стороны моряков, недовольных длительным 8-месячным походом без увольнений на берег и перспективой участвовать в операции против Исламской Республики.