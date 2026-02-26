Силы ПВО за три часа сбили 53 украинских беспилотника над Россией

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за три часа уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами страны.

По данным ведомства, с 20:00 мск до 23:00 мск дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

С 14:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 167 украинских беспилотников над российскими регионами.

Кроме того, в результате удара ВСУ по городу Клинцы Белгородской области пострадала мирная жительница.