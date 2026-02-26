Силы ПВО за шесть часов сбили 167 украинских беспилотников над Россией
Средства ПВО за шесть часов уничтожили 167 украинских беспилотников над российскими регионами.
Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, с 14:00 до 20:00 мск дроны были сбиты над Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву.
В результате удара украинского дрона по Белгородской области пострадал мирный житель.
В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняли ограничения на приём и выпуск самолётов, введённые для обеспечения безопасности полётов.