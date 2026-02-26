Афганистан сообщил о начале операции возмездия против Пакистана

Вооруженные силы Афганистана, как заявил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид", начали операцию в ответ на бомбардировки Военно-воздушных сил Пакистана своей территории.

© Global look

Ответные атаки сил правительства Афганистана на пакистанские силы начались в восточных провинциях. На данный момент, по словам представителя военных, захвачены «три поста противника».

Представитель минобороны Афганистана уточнил, что операция начата в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и в других районах.

В субботу вечером Пакистан нанес авиационные удары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика. В результате погибли и получили ранения десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети. Атака с воздуха была предпринята Исламабадом в дни священного для мусульман мира месяца Рамадан.