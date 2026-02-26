Собянин сообщил о шестом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
Еще один БПЛА, который летел в сторону Москвы, нейтрализован. Об этом сообщает в мессенджере MAX Сергей Собянин.
По словам мэра, на месте падения фрагментов беспилотника задействованы экстренные службы.
Атака на Москву начала фиксироваться днем в четверг, 26 февраля. Сперва были ликвидированы два БПЛА, позднее – один беспилотник, а через некоторое время – еще два. Всего было уничтожено 6 дронов.
На фоне отражения атаки БПЛА в районе аэропортов Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.