Собянин сообщил о шестом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Еще один БПЛА, который летел в сторону Москвы, нейтрализован. Об этом сообщает в мессенджере MAX Сергей Собянин.

© телеграм-канал "Минобороны России"

По словам мэра, на месте падения фрагментов беспилотника задействованы экстренные службы.

Атака на Москву начала фиксироваться днем в четверг, 26 февраля. Сперва были ликвидированы два БПЛА, позднее – один беспилотник, а через некоторое время – еще два. Всего было уничтожено 6 дронов.

На фоне отражения атаки БПЛА в районе аэропортов Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.