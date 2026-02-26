FPV-дроны уничтожили танк и САУ «Богдана» на Ореховском направлении

Расчеты ударных беспилотников Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили танк и самоходную артиллерийскую установку «Богдана» на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

© Минобороны России

Десантники ведут круглосуточную воздушную разведку и контролируют линию боевого соприкосновения, оперативно выявляя перемещения противника и поддерживая действия штурмовых подразделений. В условиях активного применения ВСУ средств радиоэлектронной борьбы бойцы используют FPV-дроны на волоконно-оптическом управлении. Такая система не подвержена радиопомехам и позволяет поражать цели даже в укрытиях.

Во время очередной разведки операторы обнаружили замаскированные позиции, где противник пытался скрыть танк и САУ в фортификационном сооружении. Получив координаты, расчеты направили дроны в тыловой район и точными ударами поразили технику. По данным объективного контроля, попадания пришлись в уязвимые зоны, что вызвало детонацию боекомплекта и полное уничтожение танка и самоходной установки.

