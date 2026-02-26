Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что возможности ВСУ серьезно ослабляет каждый новый массированный удар вооруженных сил России по военным объектам на Украине. Об этом пишет NEWS.ru.

Это, по его словам, неизбежно сказывается не только на ситуации на линии боевого соприкосновения, но и на настроениях среди украинцев, поднимая градус недовольства общества действующей властью.

Ранее Липовой заявил, что нанесенный минувшей ночью по Украине массированный удар стал ответом ВС РФ на продолжающиеся террористические атаки ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре в российских регионах.

В Минобороны сообщили, что ВС РФ в ночь на 26 февраля нанесли ответный массированный удар по объектам, находящимся на территории Украины. Атака была нацелена на предприятия украинского ВПК, а также объекты энергоинфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ.

Минобороны РФ раскрыло подробности массированного удара по Украине

Также заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мирные переговоры в Женеве могли быть отложены по просьбе украинской стороны.