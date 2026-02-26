В России оценили вероятность вторжения США на Кубу

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что США уже разрабатывают операцию по вторжению на Кубу по аналогии с вьетнамским конфликтом. Об этом пишет NEWS.ru.

Аналитик считает, что венесуэльский сценарий Вашингтон может попытаться повторить, чтобы ослабить кубинские политические позиции.

По словам собеседника издания, вторжение катера под флагом США в воды Кубы — дело рук американских спецслужб. Он напомнил, что вьетнамский конфликт начинался точно так же.

На данном этапе США ведут подготовку к возможным жестким мерам, но пока не будет урегулирован иранский вопрос, действия против Кубы Вашингтон вряд ли предпримет.

По мнению Кнутова, расчет США может быть на то, чтобы попытаться спровоцировать какие-то протесты или смену политического режима.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кубинские пограничники действовали правильно в ситуации, когда американский катер открыл по ним огонь.