В Турции сообщили подробности крушения истребителя F-16

Потерпевший крушение истребитель F-16 военно-воздушных сил Турции вылетал по тревоге из-за обнаружения в районе границы с Болгарией неизвестного радиолокационного сигнала. Об этом сообщили в Минобороны республики передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«25 февраля, после обнаружения неопознанного радиолокационного сигнала на границе с Болгарией в рамках операции по реагированию на тревогу два наших истребителя F-16 вылетели с 9-й главной базы оперативного командования ВВС в Балыкесире», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в 00:56 по мск связь с одним истребителем была потеряна.

В министерстве также заявили, что на данный момент расследование причин катастрофы проводится группой экспертов по расследованию авиационных происшествий.

25 февраля в Турции истребитель F-16 военно-воздушных сил страны упал прямо на автотрассу. В сообщении информационного агентства Anadolu со ссылкой на турецкие власти сообщалось, что самолет, взлетевший с авиабазы в Балыкесире, совершал плановый тренировочный полет. Спустя некоторое время с бортом пропала радиосвязь, а затем он рухнул на автотрассу Измир — Стамбул. Падение истребителя привело к мощному взрыву и возгоранию топлива. Обломки воздушного судна разлетелись в радиусе нескольких сотен метров. Летчик не выжил.