Пентагон запускает 450 новых ядерных шахт без оглядки на СНВ

Пентагон подтвердил планы строительства 450 новых шахт для размещения межконтинентальных баллистических ракет Sentinel. Об этом сообщает портал War Zone. Проект станет крупнейшим обновлением ядерной триады США за последние десятилетия.

Военное ведомство намерено создать с нуля 450 пусковых установок. Одновременно на переходный период сохранятся 400 действующих шахт с ракетами Minuteman III. Обе системы некоторое время будут находиться на боевом дежурстве, передает Взгляд.

Изначально предполагалось модернизировать существующие шахты. Однако от этой схемы отказались из-за высокой стоимости переоборудования. Сейчас строится прототип новой шахты в штате Юта. В дальнейшем аналогичные объекты появятся в Вайоминге, Монтане, Северной Дакоте, Небраске и Колорадо.

Переход от Minuteman III к Sentinel должен завершиться к 2036 году. Точное число ракет, которые останутся на дежурстве в промежуточный период, не раскрывается. Сторонники программы утверждают, что Minuteman III выработали ресурс и требуют замены.

Работы ведутся без ограничений, ранее действовавших в рамках договора СНВ-3. Срок его действия истек в начале февраля, нового соглашения между Москвой и Вашингтоном заключено не было. Документ ограничивал количество развернутых и неразвернутых пусковых установок, включая шахты для МБР.

Программа Sentinel включает не только строительство шахт, но и создание новых пунктов управления, а также масштабной системы связи. При этом остаются нерешенными вопросы выкупа земель у частных владельцев и дальнейшей утилизации Minuteman III.

В 2025 году Пентагон признал рост стоимости проекта на 81%. Общая сумма достигла почти 141 млрд долларов. Основные расходы приходятся на строительство инфраструктуры и закупку оборудования. Несмотря на удорожание, военное ведомство подтвердило намерение довести программу до конца. В районе авиабазы Фрэнсис Уоррен в Вайоминге строительные работы уже идут в активной фазе.

Противники проекта предлагают сократить наземную компоненту ядерной триады и сосредоточиться на подводных лодках. По их мнению, стационарные шахты уязвимы и в условиях развития гиперзвукового оружия превращаются в приоритетные цели.

Сторонники Sentinel указывают на изменение глобальной обстановки. Среди аргументов — наращивание ядерного потенциала Китаем, конфликт вокруг Украины и рост рисков распространения стратегических вооружений. Эксперты считают, что такие шаги Вашингтона не останутся без реакции со стороны России, однако конкретные меры будут зависеть от дальнейшей динамики переговоров по контролю над вооружениями.