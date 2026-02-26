Появились подробности крушения в Турции F-16

Потерпевший крушение в Турции истребитель F-16 был поднят в воздух после появления на радарах неустановленного сигнала на границе с Болгарией. Об этом со ссылкой на Минобороны страны пишет ТАСС.

Накануне в Турции после взлета с авиабазы в Былыкесире потерпел крушение военный самолет F-16. Он упал прямо на автотрассу и загорелся. Пилот погиб.

По данным Минобороны Турции, 25 февраля два истребителя были подняты по тревоге из-за «обнаружения неопознанного радиолокационного сигнала на границе с Болгарией».

«F-16 вылетели с 9-й главной базы оперативного командования ВВС в Балыкесире. С 00:56 по местному времени связь с одним из наших истребителей была потеряна», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны Турции сообщили, что пилот катапультировался, но погиб, а также отметили, что расследование причин катастрофы продолжается.