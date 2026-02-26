ВС РФ в ночь на 26 февраля нанесли ответный массированный удар по объектам на Украине, сообщили в Минобороны России.

По информации российского военного ведомства, сегодня ночью в ответ на террористические атаки украинской стороны по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, ударными БПЛА.

Атака была нацелена на предприятия ВПК Украины, а также объекты энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ. Помимо того, по данным Минобороны, удары пришлись по военным аэродромам.

Зеленский прокомментировал массированную ночную атаку по Украине

Все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены, отметили там.