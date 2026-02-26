Российские военные обнаружили в Харьковской области насмерть замерзших бразильских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что тела сражавшихся в украинской армии латиноамериканских бойцов были найдены под Купянском, в доме у железнодорожной станции Куриловка. Пять скончавшихся военнослужащих были закутаны в форму других погибших солдат.

Судя по всему, иностранцы жгли костры, чтобы дотянуть до подмоги. Но за ними никто не пришел — и все бойцы скончались от сильного обморожения и голода. Никаких запасов продовольствия у наемников при себе не было, только снаряжение НАТО, — говорится в публикации.