Беспилотник MQ-4C Triton армии США исчез над Персидским заливом

Современный американский беспилотник MQ-4C Triton пропал с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана.

© Wikipedia

Об этом сообщает Defence Network.

По данным портала, дрон вылетел из Абу-Даби 21 или 22 февраля и выполнял разведывательный полёт на высоте около 10 км, когда связь с ним была прервана.

Перед исчезновением аппарат успел передать сигнал бедствия.

Как отмечается в публикации, инцидент произошёл на фоне критической фазы напряжённости между Ираном и Соединёнными Штатами.

Ранее газета The Washington Post писала, что американские военные усилили присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолётов на базы в Европе и на Ближнем Востоке.