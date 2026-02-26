Россия и Украина обменяются телами погибших военных

Представители России и Украины в четверг, 26 февраля, проведут очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщило РБК со ссылкой на представителя координационной группы Государственной думы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева.

© Владимир Мединский / Telegram

Министерство обороны ранее опубликовало кадры возвращения российских бойцов из украинского плена. Обмен пленными между государствами прошел по формуле 157 на 157.

Еще в конце января Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Москва передала Киеву тысячу тел погибших солдат, украинская сторона в свою очередь передала 38 тел российских военнослужащих.

Помимо этого, 20 ноября 2025 года года Россия передала Украине тысячу тел бойцов. Москва получила 30 тел. Тогда Киев заявил, что совместно со специалистами планирует провести экспертизы и идентификацию тел.

Кроме того, 23 октября 2025 года также стороны произвели обмен телами. Украина получила от России тысячу тел погибших бойцов. По словам Саралиева, Москва получила от Киева останки 31 военного.