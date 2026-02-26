В Одессе заявили о повреждении объекта энергетики

Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Одесской области.

Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона», — написал чиновник.

По его словам, пострадавших нет, а ответственные службы работают над ликвидацией последствий.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по критической инфраструктуре Украины в Киеве, Киевской, Черниговской и Винницкой областях ракетами и дронами.