Пресс-служба ВСУ и пропагандисты получили задачу ругаться в социальных сетях с людьми, которые выступают за завершение конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника, основной тезис, который могли «спустить» до украинских военных пропагандистов: «закройте рот и идите в штурмовики». Их призвали «гасить» любые публикации людей, которые выступают за прекращение боевых действий.

Доступ к официальным аккаунтам украинского Минобороны передан десяткам сотрудникам пресс-службы. Они ищут в социальных сетях комментарии и отвечают на них, исходя из «уровня собственного интеллекта».

Ранее в Женеве прошли трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава российской делегации и помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». Американский лидер Дональд Трамп подчеркивал, что Россия «хочет заключить сделку», и призвал Владимира Зеленского действовать, «иначе он упустит прекрасную возможность».