Польша подняла в воздух авиацию из-за «активности России» на Украине

Военные самолеты Польши подняли в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило оперативное командование родов вооруженных сил страны.

© Darek Delmanowicz/EPA/TACC

Там заявили, что в воздух подняты истребители, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки «приведены в высшую степень боевой готовности». Утверждается, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

Польские военные в последнее время регулярно публикуют подобные сообщения. Обычно они совпадают с объявлением воздушной тревоги на украинской территории.

Польские СМИ отмечали, что подобные вылеты дорого обходятся жителям Польши. Летный час польского истребителя F-16 стоит бюджету примерно 21 тысячу долларов (более 1,6 млн рублей).