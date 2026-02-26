Желание Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие может подтолкнуть Россию взять под контроль всю территорию Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский аналитик Марк Слебода.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о готовности Британии и Франции передать Украине ядерное оружие. По данным ведомства, Лондон и Париж не готовы мириться с поражением Киева и считают, что обладание атомной или «грязной» бомбой даст украинской стороны возможность завершить боевые действия на более выгодных условиях.

По мнению эксперта, на Западе действительно не могут смириться с победой России, но желание передать ядерное оружие говорит о «самоубийственном стремлении западной цивилизации к гибели».

«[Западу] будет сложно, потому что Россия побеждает, и Россия победит в конфликте на Украине. И чем больше они пытаются, чем дольше они отрицают и не желают признать это, тем более вероятным и даже неизбежным становится то, что России просто придется забрать всю Украину», — отметил Слебода.

Аналитик констатировал, что Москва не допустит существования по соседству «антироссийского прозападного режима», обладающего ядерной бомбой.