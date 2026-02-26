Российские военные сжимают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в клещи в Запорожской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, сообщает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России сдавливают клещи с востока и запада в Орехове. Армия России отрезает логистику украинских подразделений на данном направлении.

«Основные усилия сосредоточены на перерезании логистики группировки вооруженных формирований Украины, засевшей на ореховском участке», — рассказал Марочко.

24 февраля стало известно, что армия России заняла населенный пункт в Запорожской области. Под контроль ВС РФ перешла Риздвянка.