Над Россией за ночь уничтожили почти 20 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны сбили за ночь над регионами России, а также над Черным и Азовским морями 17 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Так, семь вражеских целей уничтожили над территорией Брянской области, еще четыре – над Тульской.

Два украинских БПЛА ликвидировали в небе над Калужской область, по одному – над Белгородской и Воронежской.

Кроме того, по одному дрону ВСУ перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, за вечер среды над Россией нейтрализовали 60 украинских беспилотников.