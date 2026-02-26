Над Россией за ночь уничтожили почти 20 украинских дронов
Силы противовоздушной обороны сбили за ночь над регионами России, а также над Черным и Азовским морями 17 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Так, семь вражеских целей уничтожили над территорией Брянской области, еще четыре – над Тульской.
Два украинских БПЛА ликвидировали в небе над Калужской область, по одному – над Белгородской и Воронежской.
Кроме того, по одному дрону ВСУ перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.
Напомним, за вечер среды над Россией нейтрализовали 60 украинских беспилотников.