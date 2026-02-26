МВД Кубы: вооруженные лица с катера признались в террористических намерениях

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что вооружённые лица с катера признались в террористических намерениях.

© РИА Новости

«Согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались осуществить инфильтрацию в террористических целях», — указано в публикации в соцсетях.

Напомним, в МВД Кубы сообщили, что катер под флагом США вторгся в воды республики и открыл стрельбу, в результате ответного огня были ликвидированы четыре человека.

Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер в X заявил, что он дал поручение начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы.

Издание The New York Times сообщало, что вошедший в территориальные воды Кубы катер не был связан с американскими ВМС.