МВД Кубы: вооруженные лица с катера признались в террористических намерениях

МВД Кубы: вооружённые лица с катера признались в террористических намерениях
Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что вооружённые лица с катера признались в террористических намерениях.
«Согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались осуществить инфильтрацию в террористических целях», — указано в публикации в соцсетях.
Напомним, в МВД Кубы сообщили, что катер под флагом США вторгся в воды республики и открыл стрельбу, в результате ответного огня были ликвидированы четыре человека.
Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер в X заявил, что он дал поручение начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы.
Издание The New York Times сообщало, что вошедший в территориальные воды Кубы катер не был связан с американскими ВМС.