Около 600 иностранных наёмников вступают в украинские войска каждый месяц.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на публикацию рекрутинговых центров иностранных боевиков.

«Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», — говорится в публикации.

Ранее RT сообщал, что суд заочно приговорил к 6,5 года колонии наёмника из Канады.

Также суд ДНР заочно приговорил гражданина Израиля и Великобритании Арье Бен-Йегуду к 14 годам колонии за наёмничество.