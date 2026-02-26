МИД России оценил риски вывоза с Украины отравляющих веществ
Риски попадания отравляющих веществ к террористическим организациям из-за действий украинских властей высоки. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.
По его словам, представители России регулярно поднимают этот вопрос в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В октябре 2024 года постоянный представитель при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин рассказал, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия.