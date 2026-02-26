Риски попадания отравляющих веществ к террористическим организациям из-за действий украинских властей высоки. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.

«Не раз находили подтверждение факты тесного взаимодействия киевского режима с террористическими группировками на Ближнем Востоке и в Африке. Это лишний раз демонстрирует, что риски попадания отравляющих веществ с Украины в руки криминальных или террористических структур высоки», — оценил Логвинов.

По его словам, представители России регулярно поднимают этот вопрос в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В октябре 2024 года постоянный представитель при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин рассказал, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия.